Kena Mobile ha prorogato ulteriormente, fino al 31 Marzo 2021, la sua promo Porta un Amico, iniziativa che permette a chi invita amici e conoscenti con il proprio codice di ottenere fino a 50 euro cumulativi di rimborso.

La promozione in questione era stata prorogata l’ultima volta fino al 28 Febbraio 2021, ma la pagina del sito ufficiale dedicata all’iniziativa si è nuovamente aggiornata e adesso viene indicato che il codice invito è valido fino al 31 Marzo 2021. Ricordiamoci insieme cosa propone.

Kena Mobile proroga di nuovo l’iniziativa Porta un Amico

Porta un Amico è un’iniziativa valida sia online che nei negozi e per ottenere il proprio codice invito il già cliente potrà recarsi nella sua Area Clienti sul sito ufficiale o tramite App. Una volta ottenuto, questo può essere copiato e poi condiviso con chiunque e si può richiedere un solo codice da condividere per ogni anagrafica, indipendentemente dal numero di linee mobili intestate.

La promo in questione offre ai clienti la possibilità di invitare amici e conoscenti ad attivare una qualsiasi offerta di Kena Mobile. Per ogni attivazione effettuata con successo si ottiene un bonus ricarica, fino a un massimo di 10 attivazioni nonostante il codice sia condivisibile senza limiti.

Nello specifico, Kena Mobile fornisce una ricarica omaggio di 5 euro per il cliente che invita e per l’amico invitato, con un tetto massimo di 10 attivazioni per 50 euro totali, divisi in 5 euro di ricarica omaggio ogni mese direttamente su credito residuo. Per il cliente invitato, invece, Kena Mobile regala una ricarica di identico valore, pari a 5 euro, e il nuovo cliente avrà poi chiaramente la possibilità di invitare a sua volta fino a 10 amici per partecipare all’iniziativa. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.