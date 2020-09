Inaugurata nei mesi scorsi in risposta all’analoga promozione firmata ho. Mobile, l’iniziativa Porta un Amico di Kena Mobile continuerà a essere disponibile almeno fino al prossimo 26 ottobre 2020.

L’iniziativa è disponibile sia per le attivazioni online, sia per quelle finalizzate presso un punto vendita fisico. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’iniziativa.

Kena Mobile proroga fino al 26 ottobre 2020 l’iniziativa Porta un Amico

La promozione consente a un già cliente Kena Mobile di invitare altri potenziali clienti a passare all’operatore. In cambio 5 euro di credito bonus sia per chi invita, sia per l’invitato, con la possibilità di invitare fino a 10 amici, per un totale massimo di 50 euro di credito da impiegare per il rinnovo mensile della propria offerta.

Nel dettaglio, Kena Mobile fornirà una ricarica omaggio di massimo 5 euro per il cliente che invita e per l’amico invitato. Nel complesso, il già cliente che ottiene il codice invito per condividerlo con i conoscenti può ottenere massimo 5 euro di ricarica omaggio in un mese per ogni invitato, fino a un massimo di 10 amici.

Chi invita potrà usufruire di un massimo di 10 rimborsi, ciascuno pari al costo mensile dell’offerta e fino a un massimo di 5 euro al mese, per un valore cumulabile di 50 euro accreditati in dieci mesi direttamente sul credito residuo della SIM. Il cliente invitato riceve invece una ricarica identica da 5 euro e poi, in quanto nuovo cliente, avrà a sua volta la possibilità di invitare fino a 10 amici alle stesse condizioni e seguendo la medesima procedura. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili visitate il sito ufficiale dell’operatore.