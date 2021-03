Gli iPhone hanno avuto, sin dalla sua prima versione, una porta di comunicazione che secondo le informazioni che arrivano negli ultimi mesi potrebbe essere a rischio a causa delle intenzioni di Apple di eliminare anche quel residuo di un cablaggio passato, dal momento che praticamente ogni dispositivo che hai in vendita può essere ricaricato in modalità wireless. Allora perché abbiamo bisogno di un connettore Lightning?

Quel piccolo foro che abbiamo ancora nel telefono può essere utilizzato per doverlo ripristinare nel caso in cui si blocca su di noi e non c’è modo di rianimarlo con i metodi tradizionali. La famosa “modalità di ripristino” prevede di collegarlo a un computer e, utilizzando una combinazione di tasti per un certo periodo di tempo, permetterci di ripristinarlo alla fine per evitare di dover andare in un negozio ufficiale di Cupertino.

Quando tiriamo fuori un nuovo iPhone dalla scatola non ne abbiamo più bisogno. Accediamo semplicemente in modalità wireless con il nostro ID Apple, scegliamo il backup di iCloud e finiamo per lasciarlo uguale al modello precedente che abbiamo appena ritirato.

A cosa sta pensando Apple?

Quello che l’azienda sta sviluppando non è altro che una recovery via internet attivabile grazie alla pressione dei pulsanti fisici del telefono per avviare solo la famosa “recovery mode”, invece di dover collegare il cavo Lightning in un PC o Mac, dovremo solo preoccuparci di avere una connessione wireless a una rete wifi nelle vicinanze.

Questo metodo è quello che sembra prevalere tra gli ingegneri Apple che, nel processo, hanno anche tenuto conto della connettività bluetooth di un computer come alternativa al completamento di questo ripristino. Ma in questa fase di sviluppo, quell’opzione ha tutte le caratteristiche per essere completamente esclusa: perché è più lenta, meno affidabile e insicura rispetto al caso delle reti Wi-Fi.

Ad ogni modo, e nonostante la velocità di queste reti wireless, gli ingegneri Apple non sembrano essere del tutto soddisfatti dei risultati ottenuti , che sono giunti a qualificarsi come “troppo lenti”. Ciò significa che senza un metodo collaudato e soddisfacente per poter rimuovere il porting Lightning dal proprio iPhone quest’anno, saremmo condannati a un nuovo rinvio fino al 2022. Secondo le fonti, sembra che siano ancora in tempo per prendere una decisione prima di cominciare la produzione dei modelli di quest’anno, anche se vedremo se arriveranno in tempo.