Siamo passati dal ricevere un solo smartphone OnePlus all’anno, a un paio di modelli, poi a quattro e adesso ancora di più in giro di pochissimi anni. Se l’anno scorso c’è stato un record grazie anche all’arrivo di modelli medio gamma, quest’anno la situazione sarà ancora più trafficata. Solo per marzo arriveranno quattro nuovi dispositivi.

Oltre ai già noti OnePlus 9 e 9 Pro, il terzo è già noto per essere un modello a metà tra i nuovi medio gamma e le solite ammiraglie. Il suo nome noto in precedenza era 9E, ma adesso, secondo alcuni leak, è diventato 9R. La buona notizia è che già sappiamo di cosa si tratta.

OnePlus 9R e smartwatch

Si tratterebbe di uno smartphone dotato di display da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento da 90 Hz il quale è alimentato da un processore Snapdragon 690 di casa Qualcomm. Avrà una grossa batteria da 5.000 mAh ben 8 GB di RAM e una fotocamera principale da 64 megapixel. In sostanza, si sta parlando di un dispositivo premium, una categoria che un paio di anni si pensava sarebbe diventata importante, ma che da allora ha visto pochi dispositivi. L’aspetto più importante di questa fascia è il prezzo, informazione al momento ovviamente non rilasciata da OnePlus.

Per il quarto dispositivo in arrivo no si sta parlando di uno smartphone, ma di uno smartwatch. Al momento di quest’ultimo non si sa niente, ma sapendo che OnePlus ha molto in comune con Oppo visto la società madre in comune, ci si aspetta qualcosa in comune con il Watch RX. SI tratterà di un modello con a bordo Wear OS, ma per dire tutto con certezza bisognerà aspettare poco tempo. Marzo è già qui.