Bennet tenta tutti gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero acquistare nuovi prodotti di tecnologia, portando con sé occasioni incredibili, e sopratutto prezzi molto più bassi del previsto, anche su smartphone appena lanciati sul mercato nazionale.

Il volantino è disponibile solo nei negozi sparsi per il territorio, gli acquisti non possono essere completati da altre parti in Italia, o comunque approfittando del sito ufficiale dell’azienda. Le scorte non presentano, almeno teoricamente, un problema, quindi potrete anche decidere di recarvi all’ultimo per godere ugualmente degli stessi identici sconti.

Iscrivetevi il prima possibile al canale Telegram di TecnoAndroid, sono disponibili per voi i migliori codici gratis e le offerte più speciali del momento.

Bennet: nuove offerte con il volantino attivo in questo periodo

Il prodotto di punta dell’intero volantino Bennet è sicuramente l’Apple iPhone 12, un terminale da pochissimo lanciato sul mercato italiano, e caratterizzato da un insieme di specifiche tecniche di alto livello, in vendita ad un prezzo di poco inferiore al listino, pari a 899 euro (la versione è con 128GB di memoria).

L’antagonista con sistema operativo Android, non è un modello particolarmente costoso, anzi appartiene alla fascia medio-bassa, parliamo del Samsung Galaxy A51, proposto al pubblico con un esborso finale del valore di 219 euro.

Le altre occasioni racchiuse all’interno del volantino Bennet parlano di prodotti legati a categorie merceologiche completamente differenti, tra le quali troviamo anche televisori o elettrodomestici. Ogni singolo modello coinvolto viene comunque commercializzato con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel negozio d’acquisto, maggiori informazioni sono disponibili qui sotto.