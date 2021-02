MacOS Big Sur si aggiorna e questa volta le novità introdotte sono importanti, in quanto è arrivato un “rimedio” per un problema che ha causato molti “grattacapi” agli utenti.

Ecco tutte le novità sull’aggiornamento alla versione 11.2.2 di macOS Bis Sur

In particolare, secondo quanto riportato da 9to5Mac, nelle ultime ore il rollout dell’aggiornamento alla versione 11.2.2 di macOS Big Sur. Non sono infatti pochi quelli che hanno visto arrivare l’atteso aggiornamento, che risolve finalmente un problema di una certa importanza, segnalato più volte dagli utenti negli ultimi mesi.

Entrando più in dettaglio, diverse persone si sono recentemente trovate con gli dei MacBook Pro (2019 o versioni successive) e MacBook Air (2020 o versioni successive) inutilizzabili . Tutti i rapporti avevano una cosa in comune: i problemi del laptop iniziavano dopo aver collegato i laptop a hub o dock USB di tipo C “non certificati” di terze parti.

Non tutti gli accessori hanno causato danni, ma è chiaro che gli utenti coinvolti si sono trovati in una situazione piuttosto sgradevole, forse costretti a inviare i dispositivi in ​​assistenza per far sostituire componenti non più funzionanti.

In ogni caso, stando a quanto affermato da Apple, la versione 11.2.2 di macOS Big Sur risolve la questione , prevenendo possibili danni derivanti dall’utilizzo dei suddetti accessori. Insomma, alla fine Apple è corsa ai ripari.

Continua a leggere e seguire Tecnoandroid per restare aggiornato su tutte le notizie e le curiosità dell’ultimo momento che riguardano la tecnologia, la scienza, cultura generale e cronaca. Sono in arrivo tante news nei prossimi giorni.