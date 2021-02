Esselunga prosegue nell’ottima campagna promozionale lanciata nel corso delle precedenti settimane, e valida fino al 3 marzo 2021, proponendo un prodotto praticamente inedito sul mercato italiano, ad un prezzo decisamente inferiore alle aspettative.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, è da ritenersi attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, con possibilità di accesso recandosi fisicamente negli stessi. Le scorte purtroppo sono limitate, di conseguenza non si assicura la disponibilità del prodotto, sebbene la validità della campagna si protragga ancora per giorni.

Esselunga: queste sono le offerte più speciali del momento

Con il volantino Esselunga l’utente si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su un Mediacom 14 Edge, un prodotto che a prima vista potrebbe dire poco, ma consigliato per coloro che vogliono spendere il meno possibile e non pretendono prestazioni troppo complesse.

Scorrendo la scheda tecnica veniamo a conoscenza del display da 14 pollici, con tecnologia IPS LCD, affiancato dall’economico processore Intel Celeron N3350, ma anche da 64GB di memoria interna e 4GB di RAM, con una batteria integrata di soli 5000mAh.

Date le specifiche, il prezzo atteso non poteva essere troppo elevato, e così è, infatti saranno necessari solamente 279 euro per il suo acquisto definitivo. Se volete ricevere maggiori informazioni in merito al prodotto, prima di recarvi in negozio, potete comunque decidere di collegarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, e ricordando che la campagna è attiva fino al 3 marzo 2021.