Unieuro continua con una campagna promozionale davvero di altissimo livello, disponibile pressoché ovunque sul territorio nazionale fino al 28 febbraio, permette a tutti i consumatori di raggiungere l’acquisto di innumerevoli prodotti di qualità, a prezzi molto più bassi del normale.

Il risparmio passa anche per il sito internet, gli interessati al suddetto volantino aziendale, infatti, potranno godere dei medesimi sconti collegandosi all’e-commerce di Unieuro. I prezzi sono esattamente gli stessi, e sopratutto la spedizione presso il domicilio è completamente gratis per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente da ciò che è stato selezionato.

Unieuro: un risparmio senza precedenti

L’idea di Unieuro è di cercare di convincere la maggior parte della popolazione a completare un acquisto, di conseguenza non ha posto limiti in relazione ai modelli coinvolti nella campagna. Tutto ruota attorno alla consegna di coupon gratis per ogni ordine, basterà infatti spendere più di 100 euro per avere diritto a ricevere 20 euro in buoni sconto da spendere in un secondo momento.

La promozione risulta essere cumulabile, ovvero se verranno spese cifre multiple, come ad esempio 700 euro, si avrà diritto a godere di un coupon del valore di 140 euro e similari. In aggiunta, è bene ricordare che la fruizione del buono non sarà possibile nel momento dell’emissione, ma richiederà all’utente di recarsi nuovamente in negozio tra il 1 marzo ed il 18 aprile, per un successivo acquisto.

Il volantino Unieuro è elencato nel dettaglio direttamente nelle pagine che potete trovare qui sotto.