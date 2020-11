Lucifer, STRANGER THINGS, Tredici: quando le rivedremo sulla piattaforma?

Nell’ultimo periodo Netflix, la piattaforma più famosa nel mondo dello streaming, ha rilasciato molteplici nuove serie tv e stagioni come ad esempio:

Iron Fist

Daredevil

The Good Cop 2

Orange is the new black

Luke Cage

All About The Washingtons

Fuller House

Travelers

Jessica Jones

The Punisher

Friends From College

One Day At A Time

Santa Clarita Diet

The Ranch

Chambers

The Rain

Tuca and Bertie

Designated Survivor

Trinkets

13 Reasons Why

She’s Gotta Have It

Grace and Frankie

The OA

No Good Nick

Bojack Horseman

Dear White People

Dark

Delle nuove stagioni di Lucifer, STRANGER THINGS, Tredici però non ci sono ancora novità. Quando sarà possibile vederle sul colosso californiano?

Lucifer, STRANGER THINGS, Tredici: le novità assolute da Netflix

Iniziamo questo breve percorso da Stranger Things. La serie, così come tutte le opere di Netflix (e non solo) è stata interrotta a causa dell‘arrivo del Coronavirus. In questo caso le la questione si è rivelata ancor più complicata in quanto le riprese dovevano girarsi all’estero, e non più ad Atlanta, per simulare efficacemente le ambientazioni che caratterizzeranno la prossima stagione. Nonostante le peripezie la serie dovrebbe fare ritorno verso la metà del 2021.

L’unico dei tre show ad aver avuto più fortuna è stato Lucifer, il quale aveva già effettuato le riprese ancor prima che arrivasse il lockdown. E così la prima parte della quinta stagione è andata in onda a partire dal 25 agosto, per gli altri episodi dobbiamo aspettare l’arrivo dell’inverno.

Tredici invece, il 5 giungo 2020 ha lanciato sulla piattaforma Netflix la quarta e ultima stagione composta da 10 episodi. Non si prospetta alcun ritorno.