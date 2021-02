Continua a Febbraio la fibrillante sfida tra gli operatori di telefonia mobile. In queste settimane TIM, Vodafone, Iliad e WindTre hanno messo a disposizione del pubblico importanti tariffe per la telefonia mobile. Queste tariffe contemplano costi mensili molto ridotti con soglie di consumo, invece, che sono davvero ampie.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le ricaricabili da non perdere a Febbraio

La prima ricaricabile low cost che gli utenti possono valutare è la TIM Gold Pro. TIM garantisce quest’offerta a tutti i clienti che desiderano cambiare operatore. Gli abbonati riceveranno chiamate e messaggi senza limiti con 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro al mese.

La risposta di Vodafone a questa promozione di TIM non si fa attendere. Il provider inglese sceglie l’artiglieria pesante con la sua offerta Special 100 Giga. Il pacchetto a disposizione del pubblico, in questo caso, prevede chiamate ed SMS illimitati con l’aggiunta di 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile per il rinnovo sarà di 9,99 euro.

In aggiunta alle tariffe low cost di Vodafone e di TIM, non può mancare l’operatore che ha fatto del low cost un marchio di fabbrica: Iliad. Il provider francese lancia la sua Giga 70, offerta prima in Limited Edition ed ora ufficialmente a listino. I clienti che optano per questa tariffa avranno chiamate ed SMS illimitati più 70 Giga a 9,99 euro.

La lista delle ricaricabili miglior di Febbraio si conclude con la WindTre Star+. Anche WindTre mette a disposizione dei clienti minuti illimitati più 200 SMS e 100 Giga a soli 7,99 euro.