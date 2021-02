Gli utilizzatori di Android Auto possono gioire per l’introduzione di due nuove funzioni nel sistema. Android Auto è l’assistente vocale per auto creato da Google. Le due novità in questo caso riardano la nuova interfaccia grafica e una nuova possibilità per quanto riguarda la personalizzazione; partiamo da quest’ultima. Molti utenti hanno segnalato la comparsa di una nuova icona chiamata per l’appunto “Personalizzazione“.

Da oggi infatti la personalizzazione dell’esperienza passerà da questa icona da dove si potrà gestire la posizione delle App e quali tenere nella schermata principale. La grande differenza sta proprio nella presenza all’icona. Prima dell’aggiornamento infatti per gestire le App del sistema Android Auto si doveva necessariamente tenere premuta una qualsiasi delle icone presenti in modo da attivare l’apposito menu.

Android Auto: Novità per la musica

L’altra grande novità riguarda invece l’interfaccia del servizio per la riproduzione musicale. Prima dell’ultimo aggiornamento il menu aveva un aspetto meno fluido; la libreria era organizzata in sottomenu che rendevano la ricerca del brano desiderato particolarmente scomoda. La nuova interfaccia invece prevede l’utilizzo di una serie di scorciatoie che permettono di raggiungere il brano desiderato con maggiore facilità.

Una bella novità per Android Auto; l’assistente di guida infatti dovrebbe basare le sue funzionalità sulla praticità e agevolare l’utente nella ricerca dei contenuti. Ad oggi questa funzione è disponibile solo per YouTube Music e Spotify tuttavia non dubitiamo nei prossimi aggiornanti che ne allargheranno l’utilizzo. Ad oggi infatti gli unici utenti ad aver a disposizione queste due nuove feature sono quelli che hanno effettuato il download dal server.