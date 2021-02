Samsung è un leader in tanti settori e tra questi c’è il mercato dei televisori, soprattutto quello delle Smart TV. Il colosso sudcoreano ha sicuramente portato questo genere di dispositivi su un nuovo livello negli scorsi anni e adesso ha intenzione di rivoluzionare ulteriormente la scena. A dire il vero non si sa come, ma è stato programmato un evento proprio per questa occasione.

Il nuovo evento di Samsung si terrà il 2 marzo e il suo nome è Unbox & Discover. Ovviamente visto i tempi che corrono, l’evento si terrà solamente online e verrà trasmesso sia su YouTube sul canale ufficiale del marchio, ma anche sul proprio sito. La domanda che sorge spontanea è che come questo colosso riuscirà ulteriormente a portare su un nuovo livello le Smart TV. Quel poco che si sa riguarda una linea ben precisa di prodotti, i TV Samsung Lifestyle.

Samsung: le nuove Smart TV

Un altro aspetto importante è che la compagnia ha deciso di dare vita a una partnership definita di grande impatto, ma al momento non ci sono indizi per definire di che cosa si tratta, se con un’altra compagnia o con un personaggio pubblico. L’unico vero indizio potrebbe portare a Google, ma non sarebbe la prima volta quindi farebbe strano annunciarlo in questo modo. Detto questo, c’è da dire che ultimamente le relazioni tra Samsung e Google sono migliorate e lo si è visto anche solo con i Galaxy S21. A questo punto non resta che aspettare poco più di una settimana per scoprire cos’ha in serbo.