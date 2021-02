Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente rilasciato un aggiornamento per i Galaxy S21 che va a risolvere i problemi di durata della batteria.

Questi problemi si erano presentati in seguito ad un aggiornamento rilasciato dall’azienda coreana, che aveva portato anche la patch di sicurezza di febbraio 2021. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung rilascia un nuovo aggiornamento per i Galaxy S21

Sembrerebbe che un nuovo update sia in rollout in queste ore, più precisamente con numero build G99xBXXU1AUB6, che porta vari bug fix e ottimizzazioni, soprattutto riguardanti le performance e la fotocamera. Pur non essendo esplicitato nel changelog dell’aggiornamento, questo dovrebbe risolvere anche il problema alla durata della batteria sopra citato.

L’aggiornamento è al momento disponibile al download in Regno Unito, Svizzera, Belgio e Germania e, al massimo in qualche giorno, dovrebbe essere rilasciato anche per altri mercati, Italia inclusa. Potete comunque controllare dalle impostazioni se l’update è già arrivato sui vostri dispositivi e fateci sapere nei commenti se i problemi di battery drain sono ora stati risolti.

Vi ricordo che il dispositivo base della serie Galaxy S21 monta un display Dynamic AMOLED di smartphone è di 420 ppi da 6.2 pollici. Dispone di un processore Exynos 2100 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.9 GHz e ha un processore grafico Mali G78. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128 / 256 GB di memoria non espandibile. La batteria non removibile è da 4000 mAh.