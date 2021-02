L’operatore WindTre continua a proporre l’acquisto di uno smartphone Android a rate di 0 euro al mese o 99 centesimi di euro al mese con anticipo variabile e acquisto in negozio per alcuni già clienti attivi da almeno 6 mesi.

Rispetto alla lista precedente ora l’operatore ha aggiunto Samsung Galaxy A02s a rata zero, mentre lo smartphone ZTE Blade A5 2020 è passato da 99 centesimi di euro al mese a 0 euro al mese, ma con un incremento dell’anticipo. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre aggiorna la lista di smartphone a 0 euro al mese

Vi ricordo che la promozione è valida fino al 22 Marzo 2021 salvo cambiamenti e fino a esaurimento scorte e prevede anche un costo di attivazione di 4.99 euro una tantum che si somma all’anticipo variabile pagato presso il rivenditore. Le rate di 99 centesimi di euro al mese si dovranno corrispondere con addebito su carta di credito o conto corrente bancario, sullo stesso metodo di pagamento Easy Pay scelto per addebitare il costo mensile dell’offerta abbinata.

Nella nuova lista non è più presente Huawei P40 Lite E, inoltre i costi dell’anticipo di alcuni terminali passano da 49.99 euro a 39.99 euro. Attualmente i device disponibili sono TCL 20 SE con un anticipo di 39.99 euro, OPPO A53s con un anticipo di 39.99 euro, Redmi 9 con un anticipo di 39.99 euro, Huawei P Smart 2021 con un anticipo di 79.99 euro, Samsung Galaxy A20e con un anticipo di 79.99 euro e Samsung Galaxy A02s con un anticipo di 79.99 euro.

Al momento dell’attivazione della rateizzazione con l’operatore è possibile indicare la preferenza di pagamento in caso di recesso anticipato, scegliendo di mantenere la dilazione o corrispondere in un’unica soluzione tutte le rate residue non ancora versate relative all’acquisto del dispositivo. La scelta effettuata potrà essere modificata in qualsiasi momento tramite Servizio Clienti.