Non solo Tesla di Elon Musk ha deciso di investire in Bitcoin, infatti, anche MicroStrategy Group, società di software statunitense, la quale alla fine dell’anno scorso ha fatto un investimento importante in Bitcoin, ha annunciato una nuova raccolta fondi da 600 milioni di dollari per “comprare” la criptovaluta.

Tuttavia, sono ancora tanti i detrattori del Bitcoin. Infatti, la sua volatilità va a minare le funzioni base del concetto di moneta: misura del valore e riserva di valore. Proprio per questo motivo, uno tra i più famosi esperti di matematica finanziaria, Nassim Nicholas Taleb, ha deciso di vendere tutti i suoi Bitcoin.