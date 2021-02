Nell’ultimo periodo, Elon Musk è al centro dell’attenzione per molteplici motivi. Il CEO di Tesla, infatti, sta facendo parlare di sé in particolar modo per le sue ultime uscite riguardo le criptovalute, tra cui Bitcoin e Dogecoin. Di fatto, sono schizzati a livelli record le quotazioni del Bitcoin nel momento in cui Tesla ha annunciato ufficialmente la decisione di investire la cifra spaziale di 1,5 miliardi nella criptovaluta. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Bitcoin: Elon Musk mette il turbo alle criptovalute, tra cui anche Dogecoin

La criptovaluta più famosa al mondo, allo stato attuale, è arrivata ad essere scambiata ad oltre 43.000 dollari, quindi una cifra davvero molto importante. Secondo i colleghi di Bloomberg, Tesla ha deciso sì di investire questa cifra davvero sostanziosa in Bitcoin, ma pensa anche di iniziare ad accettare i pagamenti in criptovaluta. La decisione ha fatto molto clamore, in quanto sarebbe la prima azienda automobilistica che lo fa. Inoltre, la decisione di Tesla è anche contenuta in una comunicazione alla Sec, ovvero la Consob americana.

Tuttavia, come abbiamo detto prima, Musk è molto al centro dell’attenzione, e inevitabilmente anche al centro di polemiche. Questo per aver provocato negli ultimi giorni, mediante una serie di tweet, un incremento importante del valore delle criptovalute. Infatti, in questo caso non si parla solamente di Bitcoin, ma anche di una criptovaluta meno conosciuta, ovvero il Dogecoin. La suddetta è schizzata del 65% in 24 ore dopo una serie di tweet del CEO di Tesla e di alcune celebrità, come ad esempio il rapper Snoop Dogg e Gene Simmons dei Kiss.