Il volantino lanciato in questi giorni da MediaWorld fa convergere al proprio interno una miriade di offerte speciali, tutte pensate per invogliare i consumatori ad acquistare la tecnologia generale, riuscendo a raggiungere prodotti estremamente interessanti, al giusto prezzo.

La campagna promozionale, che prende il nome di Red Price, risulta essere attiva fino al 21 febbraio sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale. L’unica cosa da sapere riguardo l’acquisto sfruttando l’e-commerce, passa per la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta. Coloro che invece si affideranno al Tasso Zero, potranno richiederlo nel momento in cui supereranno i 199 euro.

MediaWorld: le offerte del volantino non hanno rivali

I primi prodotti da acquistare quando vi avvicinate alle offerte MediaWorld sono i top di gamma, quindi modelli estremamente costosi, ma dotati di prestazioni generalmente superiori alla media. Tra questi annoveriamo sicuramente iPhone 12, proposto alla cifra finale di 889 euro, passando anche per un buonissimo, e recente, Samsung Galaxy S21 da 829 euro.

Volendo invece rientrare entro una cifra maggiormente alla portata di tutti noi, possiamo parlare di Huawei P Smart S, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A12, Oppo A15 o Apple iPhone SE 64GB, con prezzi che non andranno oltre i 449 euro necessari per quest’ultimo.

Il volantino MediaWorld è raccolto direttamente nelle pagine che potete trovare direttamente sul sito ufficiale, per comodità inseriamo questo link in modo che possiate collegarvici il più rapidamente possibile.