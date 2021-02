LG ha appena rinnovato la sua gamma di cuffie true wireless, dando seguito alle ottime Tone Free FN4 / FN6 che abbiamo recensito alla fine dello scorso anno.

Le nuove LG Tone Free FN7 possono sfoggiare una novità molto importante rispetto alle generazioni precedenti. Ma andiamo a vedere insieme le principali caratteristiche tecniche.

LG ha presentato le nuove Tone Free FN7 con cancellazione del rumore attiva

Il must di questi nuovi auricolari è sicuramente la cancellazione del rumore attiva, il supporto ad Assistant e Siri, tecnologia UVnano per l’igienizzazione, tecnologia Meridian Audio. Hanno una dimensione di 16,2 x 32,7 x 26,8 mm mentre la custodia per la ricarica misura 54,5 x 54,5 x 27,6 mm.

Le cuffie hanno una batteria di 55 mAh x2 mentre la custodia di 390 mAh. Il tempo di ricarica rapida è di 5 minuti per 1 ora di ascolto, una vera rivoluzione. Per quanto riguarda la connettività troviamo il Bluetooth 5.1, Speaker Layered Dynamic 2 microfoni esterni ed uno interno, compatibili sia con Android che con iOS e certificazione IPX4. Le nuove LG Tone Free FN7 arrivano nel mercato italiano al prezzo di 199.99 euro.

Attualmente LG ha lanciato una promozione per la quale, acquistando le nuove true wireless sullo store ufficiale italiano, si riceverà in regalo lo speaker LG XBOOM Go PL5. Che dire, è il momento giusto per cambiare auricolari, se pensate che avrete anche un regalo acquistandole.