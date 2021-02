LG Rollable è lo smartphone con display retrattile pensato, appunto, da LG e apparso negli ultimi mesi in vari brevetti che ne illustrano le possibili caratteristiche. La sua effettiva realizzazione è ancora cosa incerta considerate le recenti voci che riportano la possibile vendita da parte dell’azienda della divisione mobile ma negli ultimi giorni diversi documenti sono apparsi in rete svelando ulteriori dettagli dello smartphone dimostrando così il continuo impegno nella sua probabile creazione.

LG Rollable potrebbe avere anche un display extra sul retro!

Sono due i brevetti apparsi in rete in questi ultimi giorni che mostrano lo smartphone LG Rollable. Il primo documento ha dato modo di supporre la possibile presenza di un display posto nella parte posteriore dello smartphone. Il pannello mostrato dalle immagini allegate al brevetto appariva di vaste dimensioni e in grado di ricoprire l’intera superficie lasciando spazio esclusivamente al comparto fotografico. Adesso un nuovo brevetto svela il possibile inserimento di un display secondario, sempre sul retro del dispositivo, ma dalle dimensioni ridotte.

Quanto emerso potrebbe far riferimento a una seconda soluzione pensata da LG per il suo Rollable che si mostra dotato di un display con bordi particolarmente sottili e in grado di estendersi e raggiungere una dimensione maggiore del 40%. L’adozione di un piccolo display esterno, come fa notare il portale LetsGoDigital, potrebbe rappresentare un’alternativa alla fotocamera frontale poiché essendo riposto accanto al comparto fotografico potrebbe facilmente permettere di scattare selfie ed effettuare videochiamate.

Le indiscrezioni circa le specifiche del presunto LG Rollable continuano ad attirare l’attenzione e offrono alcune speranze sulla possibilità di poter assistere primo o poi alla sua presentazione. Non ci resta che attendere ulteriori notizie e scoprire quale sarà il destino del dispositivo!