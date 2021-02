Smartphone: ecco la lista dei dispositivi "bomba" da cui stare alla larga

Dopo anni di domande è emersa la verità: gli smartphone, chi più e chi meno, producono radiazioni. Fortunatamente non tutti i modelli sono uguali in questo senso. Lo Specific Absorption Rate, parametro espresso in rapporto W/kg, è in grado di individuare i dispositivi che producono più radiazioni ad alta penetranza. Da qui il German Federal Office for Radiation Protection ha messo in piedi un elenco dei più dannosi.

Smartphone: non tutti sono pericolosi allo stesso modo

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg

Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg

OnePlus 5T – 1,68 W/kg

Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg

Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg

Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg

OnePlus 6T – 1,55 W/kg

HTC U12 Life – 1,48 W/kg

Honor 8 – 1,5 W/kg

Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg

Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg

Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg

” GX8 – 1,44 W/kg

” P9 – 1,43 W/kg

” Nova Plus – 1,41 W/kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg

OnePlus 5 – 1,39 W/kg

Xiaomi Mi9– 1,389 W/kg

Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg

Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg

HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg

Google Pixel 3 – 1,33 W/kg

OnePlus 6 – 1,33 W/kg

Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg

Honor 9 – 1,26 W/kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg

Honor 5C – 1,14 W/kg

Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg

Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg

Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg

Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg

” Mi A2 – 0,963 W/kg

Huawei P10 – 0,96 W/kg

” Mate 20 Pro – 0,96 W/kg

Google Pixel 2 – 0,93 W/kg

Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg

” P10 Lite – 0,89 W/kg

La lista degli smartphone prosegue con: