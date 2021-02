Spendere poco e risparmiare al massimo è davvero possibile grazie al volantino Trony, con lo Sconto IVA l’azienda accoglie le richieste dei tantissimi consumatori italiani, i quali vorrebbero davvero mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, spendendo sempre meno.

Dopo aver lanciato svariate campagne promozionali localizzate, ovvero ristrette entro un determinato numero di negozi in Italia, Trony apre le porte a tutti con una soluzione disponibile ovunque, ma non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli sconti sono supportati da un buonissimo Tasso Zero, richiedibile nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro, e per il quale sarà necessaria l’approvazione da parte della finanziaria.

Trony: con lo Sconto IVA il risparmio è senza precedenti

Il meccanismo che regola lo Sconto IVA non potrebbe essere di più facile interpretazione, l’utente non deve fare altro che recarsi in negozio ed acquistare ciò che vuole, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. Fatto questo, quando giungerà in cassa avrà diritto a godere di uno sconto effettivo del 18,03% sul valore finale dello scontrino.

E’ importante sottolineare che la riduzione non corrisponderà mai al 22% del listino, questo perché l’IVA non viene applicata con tali punti percentuali sul prezzo che vedete sul cartellino, ma ad una cifra inferiore, la quale inciderà al 18,03%. Non temete, Trony non sta cercando di “fregarvi”, i conti sono corretti e sono comuni alle precedenti campagne promozionali.

Maggiori informazioni sono comunque raccolte nelle pagine che trovate qui nell’articolo.