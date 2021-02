Bennet strizza i prezzi di vendita di tutti i migliori prodotti che ha deciso di includere all’interno della propria campagna promozionale, riuscendo difatti a lanciare un volantino che punta al successo, proponendosi come più valida alternativa alle proposte dei rivenditori ufficiali di elettronica.

Le promozioni dell’azienda nascono e si diffondono solamente nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che gli utenti che vorranno completare gli acquisti, saranno costretti a recarsi in negozio per ultimarli. Il Tasso Zero è come al solito a disposizione di ognuno di noi, al superamento dei 199 euro di spesa sarà necessario presentare le buste paga dei mesi precedenti, attendere l’approvazione della finanziaria, ed il gioco è fatto.

Bennet: il volantino ha offerte con prezzi incredibili

Con il volantino Bennet non si scherza assolutamente, a partire dalla possibilità offerta di mettere le mani su un Apple iPhone 11 di penultima generazione, in versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi. Il suo prezzo può esser considerato ancora elevato, ma sapendo che il nuovo modello ha un costo base di 939 euro, i 649 euro richiesti per il suddetto appaiono maggiormente comprensibili.

Gli altri sconti da non perdere riguardano Samsung Galaxy A21s, in vendita a 149 euro, ed una lunghissima serie di elettrodomestici, tra cui televisori abbastanza interessanti, tutti proposti a prezzi non particolarmente elevati, almeno in confronto ai loro listini.

Il volantino lo potete trovare elencato direttamente nelle pagine che abbiamo inserito come galleria fotografica.