Il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha lasciato la compagnia nel 2020 e nel frattempo ne ha fondata una propria il cui primo prodotto è stato un paio di auricolari wireless. Non si è fermato qui però apparentemente. Secondo alcuni rapporti, a gennaio l’uomo ha acquistato direttamente una società di cui non si sentiva parlare da un po’ ovvero Essential, quella dietro all’omonimo smartphone Android.

Il fondatore della stessa, Andy Rubin, l’ha venduta direttamente a Pei e dovrebbe venire inglobata proprio da Nothing, la nuova creatura dell’imprenditore cinese. Ovviamente, essendo anche solo la compravendita passata sotto i radar, risulta normale che non si sappia niente su eventuali progetti.

Detto questo, tutti sanno il motivo dietro l’uscita di OnePlus da parte di Pei. L’uomo ha spiegato che è in cerca di nuove sfide e che vuole esplorare il mondo della tecnologia a modo suo, senza obblighi da parte di altri, dirigenti o fan che siano.

OnePlus, Nothing ed Essential

Non è neanche una novità che Pei abbia voglia di sperimentare proprio sugli smartphone ed Essential servirà proprio a questo, almeno così sembra. Partire da zero, anche con tutte le conosce acquisite con OnePlus, non è semplice, ma avere una solida base, per quanto non di successo, cambia totalmente le carte in tavola. Al momento non ci sono piani, ma visto che ormai la notizia è uscita si può anche supporre che presto Carl Pei annuncerà ufficialmente questa operazione per rilevare i suoi piani, o forse no. Bisogna solo aspettare e avere pazienza.