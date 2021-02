Alcuni ricercatori di Lille, in Francia, stanno mettendo a punto un qualcosa di veramente eccezionale: si parla di un test che sarà utile a rilevare la positività al Covid-19 in meno di 10 minuti. È davvero possibile? La risposta è sì: tramite la saliva e un adattatore per smartphone. È il test più atteso in assoluto, e la realizzazione sta avvenendo tramite una task force creata nel marzo 2020 per andare a coordinare e accompagnare la ricerca sul Covid-19. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.