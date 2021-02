Comet continua a convincere con ottime campagne promozionali, pensate appositamente per invogliare i consumatori ad acquistare la tecnologia, anche semplicemente dal divano di casa propria, senza portare limitazioni notevoli o particolari.

Il volantino, come al solito, è disponibile anche online sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo i clienti possono richiedere la spedizione diretta al proprio domicilio, in maniera totalmente gratuita, a patto che comunque la spesa complessiva sia di valore superiore ai 49 euro. Il Tasso Zero può sempre essere richiesto, sarà necessario andare oltre un certo livello, ma per il resto risulta essere a disposizione di chiunque.

Comet: le offerte non hanno rivali e sono bellissime

L’attenzione al dettaglio, e alle necessità dei consumatori, la notiamo direttamente anche nella volontà di Comet di scontare anche prodotti afferenti al mondo dei wearable, e non solo a quello degli smartphone.

Osservando da vicino tale segmento notiamo la presenza di soluzioni del calibro di Huawei Watch GT 2 Pro, appena lanciato sul mercato e scontato a 249 euro, passando poi verso un più economico Huawei Watch GT 2 a 199 euro, o per finire sugli altrettanto belli Huawei Watch GT 2e da 129 euro. Virando verso le smartband, sarà possibile acquistare anche Huawei Watch Fit, Band 4 Pro o Band 4, con prezzi che oscillano tra 29 e 99 euro.

Questo è un piccolo assaggio di cosa è effettivamente in grado di offrire il volantino Comet, se volete approfondirne la conoscenza dovete prima di tutto aprire le pagine che abbiamo elencato nell’articolo.