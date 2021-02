Il volantino che Expert ha deciso di attivare nel periodo corrente, è in grado di racchiudere alcuni degli sconti più interessanti e dei prezzi più bassi dell’intero periodo corrente, con l’obiettivo di contendere il primato ad altre realtà del settore.

Il nome del volantino è Rottamazione GreenTech, e come potrete immaginare prevede uno sconto speciale per gli utenti che sceglieranno di rottamare un vecchio elettrodomestico. La cifra dipenderà direttamente dalla qualità e dallo stato dello stesso, la riduzione verrà però applicata istantaneamente, scalando il dovuto sullo scontrino del momento (non è quindi richiesto recarsi per un secondo acquisto).

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Expert, è da considerarsi disponibile in ogni singolo punto vendita e direttamente online sul sito ufficiale (la spedizione è però a pagamento, indipendentemente da ciò che acquisterete).

Expert: sconti per tutti nel volantino

Il prodotto maggiormente interessante del volantino Expert è sicuramente l’Oppo Reno 4, uno smartphone in vendita a 449 euro, ed in grado di proporre all’utente prestazioni all’avanguardia, sebbene non al livello di un Oppo Reno 4 Pro.

Volendo invece risparmiare il più possibile, rinunciando anche alla qualità generale, il consiglio è di scegliere uno tra Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi Note 9S, LG K52, Xiaomi Redmi 9A o Galaxy A20, tutti smartphone il cui prezzo non supera i 300 euro.

Ogni altra informazione in merito al volantino viene rimandata alle pagine che trovate inserite nell’articolo.