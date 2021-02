Il volantino Euronics appare essere davvero senza precedenti, in arrivo per gli utenti italiani una serie di offerte e di prezzi molto più bassi del normale, sebbene appaiano essere strettamente limitati ad una piccola cerchia di punti vendita disponibili sul territorio.

Come molto spesso accade quando parliamo di Euronics, anche in questo caso la validità della campagna è fissata esclusivamente ai negozi di proprietà di un socio in particolare, quale è euronics Nova. Per completare l’acquisto sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, senza avere la possibilità di affidarsi al sito ufficiale o altre location particolari. E’ presente, se interessati, il Tasso Zero con rateizzazione fissa a partire da 199 euro.

Euronics: il volantino non ha rivali sul territorio

Il prodotto su cui Euronics focalizza maggiormente la propria attenzione è sicuramente lo Xiaomi Mi 10T, uno smartphone che punta al cuore degli utenti italiani, garantendo ottime prestazioni, tra cui la connettività 5G, ad un prezzo che non supera i 429 euro di spesa effettivi.

Le alternative incluse nella campagna sono tutte rappresentate da modelli più economici, sotto i 300 euro, tra i quali spiccano soluzioni come Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P Smart, Huawei P40 Lite E o anche un buonissimo Samsung Galaxy A51.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo, ma ricordate che gli acquisti saranno effettuabili solamente nei negozi fisici di proprietà del socio Euronics Nova, non da altre parti.