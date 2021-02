Anche in questo mese di Febbraio, ci sono promozioni interessanti per chi ha intenzione di cambiare operatore. WindTre, tra tutti i gestori, si conferma la compagnia con le offerte più vantaggiose del momento. Il provider arancione ha lanciato una serie di iniziative low cost dedicate alla portabilità del numero. Un ruolo strategico, sotto questo punto di vista, è quello della ricaricabile Star+.

WindTre contro tutti: a Febbraio la tariffa da non perdere con 100 Giga

Gli abbonati che scelgono la tariffa WindTre Star+ avranno a loro disposizione un pacchetto completo con minuti più soglie per il traffico internet. Nel particolare, gli utenti avranno 100 Giga per navigare senza limiti sotto rete 4G e 4,5G. Inoltre, sono previsti anche minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro ogni trenta giorni. Previsti anche 10 euro con pagamento una tantum per l’attivazione della SIM.

Ricordiamo che questa particolare offerta di WindTre si rivolge, in maniera specifica, a quella fascia di pubblico che richiede la portabilità della linea da altro operatore. Per l’attivazione non è possibile affidarsi ai canali online di WindTre, ma solo ed esclusivamente ad uno dei punti vendita dell’operatore sparsi sul territorio nazionale.

Attraverso la tariffa Star+, il gruppo commerciale di WindTre vuole offrire al pubblico un’alternativa reale alla ricaricabile Giga 70 di Iliad. La promozione di WindTre batte quella di Iliad sia per i costi che per le soglie di consumo. Gli utenti del provider arancione riceveranno 100 Giga anziché 70, con un risparmio mensile di 2 euro rispetto ad Iliad.