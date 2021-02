I clienti di Iliad si attendono novità molto importanti nel corso dei prossimi mesi. Il provider francese, infatti, si dimostra all’avanguardia nel campo della telefonia mobile con il lancio delle reti 5G. Tuttavia, la vera rivoluzione di questo 2021 si avrà nel settore altrettanto strategico della telefonia fissa. Dopo i rumors degli scorsi mesi, il gestore francese è pronto a compiere il grande passo.

Iliad e la sfida lanciata a tutti i gestori: presto le reti di telefonia fissa

La presenza di Iliad anche nel settore della telefonia fissa è oramai cosa certa. Gli stessi sviluppatori del gestore transalpino hanno confermato i rumors relativi al rilascio di offerte per la Fibra Ottica. Anche in questo caso, la strategia commerciale dovrebbe orientarsi sulla scia delle promozioni low cost già popolari per la telefonia mobile.

Iliad già si è mossa concretamente su questo fronte. Il gestore ha in primo luogo aperto un canale costante di comunicazione con la società Open Fiber. Sarà proprio la società di Enel e di CDP a garantire la presenza di reti Fibra Ottica targate Iliad. Il gestore francese replicherà quindi uno schema già previsto da altri gestori come WindTre o Fastweb.

Già dalla scorsa estate, poi, Iliad può contare sull’autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico per operare nel settore della telefonia domestica. L’ok da parte del MISE renderà le tempistiche per le prime offerte ancora più celeri. Sulla base degli ultimi rumors, è possibile immaginare un lancio delle prime offerte di Iliad a partire dal prossimo mese di Giugno.