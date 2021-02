Per i lettori di Quattroruote, Fiat Nuova 500 è la Novità dell’anno 2021. L’auto elettrica torinese si è riuscita a piazzare al primo posto delle preferenze con il 17,2%, e per la prima volta nella storia il premio è di un auto con motore elettrico.

Al secondo posto, infatti, hanno collocato l’ibrida Toyota Yaris (7,8% dei voti) e al terzo la prima 100% elettrica Volkswagen su piattaforma MEB, la ID.3, la quale è riuscita ad ottenere il 7,5% di voti.

A seguire, in ordine alfabetico, le altre auto in lizza per il premio erano Audi A3, Bmw Serie 4 Coupé, Cupra Formentor, Honda e, Honda Jazz, Hyundai Tucson, Land Rover Defender, Mazda MX-30, Peugeot 2008, Renault Captur, Seat Leon, Skoda Octavia e Volkswagen Golf 8.

Fiat Nuova 500: la cerimonia di premiazione esclusivamente online

La cerimonia di premiazione è stata fatta in modalità virtuale durante il digital event “Urban Mobility“. L’incontro, dunque, è stato trasmesso in streaming sul sito e sulla pagina Facebook del giornale. Per quest’occasione, a ritirare il premio virtualmente sono intervenuti Eligio Catarinella country manager Fiat, Abarth e Lancia; Luigi Lucà AD Toyota Motors Italia e Giovanni Tauro direttore marketing di Volkswagen Italia. È la quarta volta che Fiat 500 riesce ad aggiudicarsi questo premio: il primo nel 2008, al suo debutto, poi nel 2013 con Fiat 500 L e nel 2016 con Fiat 500 X. Quello ottenuto ora, invece, è un grande riconoscimento, anche perché si differenzia da tutte le altre facendo capolino all’innovazione.