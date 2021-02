Se conservate adeguatamente e con cura, alcune monete e banconote piuttosto antiche possono accumulare negli anni un ingente valore. Capita molto spesso infatti con le monete e con le banconote delle vecchie lire, dato che solitamente i collezionisti del settore sono disposti a spendere enormi quantità di denaro per averle. Se possedete queste Mille Lire, in particolare, potreste ricavarne quasi 20 mila euro.

Ecco quali sono le mille lire che possono far guadagnare quasi 20 mila euro

Come detto precedentemente, sia le monete che le banconote antiche o comunque rare possono arrivare a valere una piccola fortuna per chi le possiede. Per quanto riguarda le lire, esistono le banconote delle Mille Lire di Giuseppe Verdi che in questi ultimi anni hanno raggiunto un valore altissimo. Queste ultime, nello specifico, sono state emesse durante l’anno 1962 e hanno continuato ad essere utilizzate fino all’arrivo dell’Euro nel 2000.

Questa banconota è stata distribuita negli anni e piano piano ha visto aumentare il suo valore. Esiste inoltre una particolare tipologia emessa nell’anno 1962 di cui oggi ne rimangono in circolazione soltanto 480 esemplari. Nonostante possa già valere molto, fra qualche anno si prospetta che il suo valore possa arrivare a sfiorare quasi i 20 mila euro.

Tuttavia, è necessario sottolineare che queste banconote devono rispettare alcune caratteristiche per poterne ricavare qualcosa. I collezionisti, infatti, saranno disposti ad acquistarle soltanto se lo stato di conservazione sarà perfetto. Nel caso in cui fossero presenti dei segni di usura o ad esempio delle macchie di sporcizia, purtroppo, il valore di queste banconote potrebbe calare irrimediabilmente.