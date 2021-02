Le offerte Comet sono assolutamente invidiabili, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad alcuni dei migliori prodotti in circolazione, in modo da poter godere di sconti abbordabili con prezzi sicuramente alla portata della maggior parte di noi.

Il volantino nasce per essere fruibile in ogni singolo punto vendita in Italia, ciò sta a significare che, indipendentemente dall’area di provenienza, avrete l’opportunità di godere degli stessi identici prezzi. Inoltre, per cercare di avvicinare all’acquisto anche coloro che non risiedono nelle vicinanze di un negozio, sono stati attivati anche online sul sito ufficiale, con possibilità di spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Comet: queste sono le offerte attive nel periodo

Il volantino Comet riesce in tutti i modi a superare le dirette concorrenti del mercato, garantendo l’accesso ad alcuni prodotti estremamente interessanti, in particolare gli utenti possono riuscire ad accedere a modelli afferenti alla fascia media del mercato, spendendo cifre che non superano i 299 euro.

I migliori smartphone in promozione sono Xiaomi Redmi Note 9S, Huawei P40 Lite, Oppo Reno 4Z, Oppo A72, Oppo A53 o anche un economico LG K51s, in alternativa al Samsung Galaxy A51. Tutti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato effettivamente completato l’acquisto.

I dettagli in merito alla suddetta campagna promozionale sono disponibili direttamente nel nostro articolo, aprite le pagine sottostanti per maggiori informazioni.