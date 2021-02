Il volantino Carrefour è fresco di lancio, partito proprio oggi, 11 febbraio 2021, sarà attivo fino al 25 febbraio in ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale, senza offrire all’utente la possibilità di accedere all’acquisto anche online sul sito ufficiale.

Coloro che spenderanno cifre superiori, come da Esselunga, anche cumulative di più prodotti, di 199 euro, devono comunque sapere che è possibile optare per un finanziamento a Tasso Zero, con pagamento in 20 rate fisse mensili tutte addebitate automaticamente sul conto corrente bancario, senza interessi (per informazioni rivolgetevi in negozio).

I codici sconto Amazon vi aspettano gratis sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, li trovate a questo indirizzo.

Carrefour: quali sono i prodotti in promozione

I migliori prodotti in promozione, rientrano integralmente nella fascia dei 300 euro di spesa effettiva, e coinvolgono alcune soluzioni che possono indubbiamente catturare il vostro interesse generale.

Tra queste annoveriamo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, un modello che ha convinto dal primo giorno di lancio sul mercato per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, oggi da non mancare assolutamente data la richiesta finale di 299 euro. Scendendo verso prodotti più economici scopriamo anche Oppo A73 a 249 euro, Samsung Galaxy A31 a 199 euro, Oppo A53s a 169 euro, Alcatel 3X 2020 a 129 euro, Motorola Moto G9 Power a 199 euro o Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro.

Naturalmente, se interessati, sono disponibili anche altri prodotti di differenti categorie merceologiche, come TV LED da 65 pollici di marca Sharp a 649 euro, passando anche per un modello TV LED da 32 pollici di QBell a 179 euro.

Il dettaglio del volantino Carrefour, inerente alla sola tecnologia, è raccolto qui sotto.