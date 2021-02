Il Covid e la conseguente pandemia mondiale hanno drasticamente modificato il modo di lavorare per centinaia di milioni di persone. Nel corso dell’ultimo anno si è fatto sempre più spazio il cosiddetto smart working o il lavoro agile. I meeting online e le riunioni via web sono oramai all’ordine del giorno per moltissimi individui. L’emergenza sanitaria ha portato alla ribalta piattaforme come Zoom, Microsoft Teams o Google Meet. Anche WhatsApp però potrebbe unirsi a questo fortunato gruppo di servizi.

WhatsApp alla sfida di Zoom: la novità possibile per la chat di messaggistica

WhatsApp è molto interessata ad intercettare i suoi utenti che sono quotidianamente impegnati nello smart working ed anche nella didattica a distanza. La piattaforma di messaggistica istantanea starebbe pensando ad un sistema per superare l’attuale tecnologia delle videochiamate.

Sulla base degli ultimi rumors, anche su WhatsApp a breve dovrebbe giungere l’estensione per le riunioni a distanza. Questa novità andrebbe a caratterizzare l’esenzione WhatsApp Web, ossia il servizio desktop della chat. Attraverso il proprio numero di telefono ed il profilo WhatsApp sarebbe quindi possibile comunicare in diretta con colleghi di lavoro e di studio.

La novità di WhatsApp potrebbe essere una realtà già nel corso di questo 2021. Ovviamente gli sviluppatori valuteranno le note a favore e quelle contrarie rispetto ad un aggiornamento importante come questo.

L’arrivo di questo upgrade sarebbe anche una buona risposta di WhatsApp alla rivalità di app rivali come Telegram o Signal. Nel corso delle ultime settimane, la piattaforma di messaggistica ha perso consensi a causa delle nuove norme per la privacy.