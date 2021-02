Il nuovo volantino Trony è assolutamente speciale, raccoglie al proprio interno un insieme enorme di offerte che possono davvero aiutare gli utenti a spendere molto meno del previsto, riuscendo nel contempo a garantire l’accesso a prodotti di alta qualità.

La limitazione più grande, parlando proprio della disponibilità della campagna, risiede nell’impossibilità di accedervi ovunque si voglia sul territorio nazionale. E’ bene ricordare, infatti, che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un punto vendita dislocato in Lombardia, Piemonte, Toscana o Trentino-Alto Adige, entro il 10 febbraio 2021, per completare l’acquisto al prezzo indicato nell’articolo (non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale).

Trony: i nuovi Black Days hanno ottimi prezzi

All’interno del volantino si possono trovare innumerevoli sconti molto interessanti, e mirati su prodotti che appartengono generalmente a tutte le fasce di prezzo. Uno dei migliori è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition che tanti hanno richiesto ardentemente nel corso del 2020, e che è stata lanciata con le stesse identiche specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo è complessivamente ridotto, poiché parliamo a tutti gli effetti di soli 569 euro per la versione no brand.

Naturalmente il volantino trony espande le proprie offerte anche verso altri prodotti ugualmente interessanti, non mancano smartwatch, televisori, tablet, notebook o elettrodomestici. Ricordando tutte le limitazioni discusse in precedenza, riassumiamo qui sotto le pagine della campagna promozionale, disponibile fino al 10 febbraio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.