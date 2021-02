I nuovi prezzi raccolti nel volantino Trony possono davvero mettere alle corde Unieuro, proprio perché propongono sconti decisamente migliori del previsto, e con i quali gli utenti potranno confrontarsi per riuscire a spendere molto poco su ogni prodotto acquistato.

La campagna promozionale risulta essere disponibile solo ed esclusivamente in determinati punti vendita, gli utenti interessati all’acquisto saranno costretti a recarsi personalmente nei negozi fisici dislocati in Toscana, Trentino-Alto Adige, Lombardia o Piemonte, con l’aggiunta della cittadina di Affi.

Indipendentemente da ciò che si acquisterà, quando verrà superato il valore di 299 euro di spesa finale, il cliente potrà affidarsi al tasso zero, in modo da pagare il dovuto in comodissime rate fisse mensili. Non dimenticatevi, inoltre, che le scorte purtroppo saranno limitate, potreste non trovare disponibilità in negozio, anche prima della scadenza della campagna.

Trony: i Black Days non hanno precedenti

I Black Days di Trony non hanno precedenti, con il volantino gli utenti possono pensare di avvicinarsi ad alcuni prodotti d’alto livello, senza essere costretti a spendere più di tanto. Un esempio può essere portato sul Samsung Galaxy S20 FE, la cosiddetta Fan Edition risulta essere acquistabile a 569 euro, con 128GB di memoria direttamente integrata, e con le stesse identiche specifiche tecniche del Samsung Galaxy S20 (ma con processore Qualcomm Snapdragon 865).

Le altre offerte racchiuse all’interno del volantino Trony le potete scovare direttamente aprendo le pagine che abbiamo deciso di includere nel nostro articolo per fornirvi una migliore visione d’insieme.