Negli ultimi anni Sky sta premiando tutti gli abbonati che non hanno effettuato la disdetta del loro contratto. La fedeltà del pubblico della tv satellitare è ricompensata attraverso la piattaforma Extra. Sul sito internet della pay tv e sulla suddetta piattaforma, i clienti di Sky nel mese di Febbraio potranno accedere addirittura ad una tripla occasione.

Sky, anche a Febbraio tre occasioni speciali per gli abbonati fedeli

Il primo regalo che Sky assicura ai suoi abbonati è relativo al servizio Sky WiFi. Tutti coloro che hanno un piano attivo per il satellitare potranno accedere con prezzi più che scontati alle offerte per la telefonia fissa. Di base ogni cliente avrà l’opportunità di un periodo a costo zero per la Fibra Ottica. Coloro che sono utenti da almeno un anno riceveranno un mese gratis per la Fibra. Sono invece previsti ben sei mesi gratuiti per chi è cliente da almeno sei anni.

La seconda grande occasione di Sky riguarda il decoder di ultima generazione, Sky Q. Ogni cliente avrà la possibilità di acquistare questo dispositivo al costo speciale di 29 euro, andando quindi a risparmiare 70 euro sui prezzi di listino.

L’ultima occasione – ma non meno importante – di Sky riguarda il pacchetto Intrattenimento Plus. Il nuovo ticket che comprende la visione di Netflix inclusa nel prezzo sarà a costo zero sempre per i primi trenta giorni. Anche per attivare quest’offerta sarà necessario disporre dell’accesso alla piattaforma Extra. La promozione è però disponibile per i clienti che hanno un accesso alla tv satellitare dal almeno un anno.