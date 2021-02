Instagram indossa la tuta da molto tempo, introducendo diversi miglioramenti e nuove funzionalità al suo servizio. L’ultima cosa che ci viene in mente è il classico Cestino che troviamo in molte applicazioni e che compare qui per permetterci di salvare quelle foto che abbiamo cancellato di recente.

Quanto tempo è passato di recente? Ebbene, come indica lo stesso Instagram su ogni fotografia: un massimo di 30 giorni. Questa è una funzionalità che è stata implementata di recente e potrebbe volerci un po’ per apparire nella tua app, ma ti mostriamo come usarla e salvare le foto cancellate di recente sul tuo Instagram con questo semplice tutorial.

Come salvare le foto dal cestino di Instagram

Instagram imposta un mese come periodo massimo in cui le foto verranno archiviate nel cestino prima di essere eliminate definitivamente. Per eliminare queste fotografie seguiremo la solita procedura, andando sulla fotografia che vogliamo eliminare e scegliendo ‘Elimina’ tra le sue opzioni. La differenza è che ora Instagram ci notificherà che verranno archiviati in questo nuovo cestino.

Il cestino di Instagram atterra, però, in un luogo non troppo visibile e che vogliamo modificare nei prossimi aggiornamenti che prevedono riprogettazione dell’interfaccia. Quindi ti mostreremo come arrivare a questo cestino per trovare le ultime foto eliminate ed essere in grado di salvarle. Per trovare il cestino di Instagram dobbiamo prima andare sul nostro account.

Per questo, visualizzeremo le opzioni di Instagram nella sua schermata principale (ultima scheda a destra, tre linee orizzontali in alto a destra in Android) e lì faremo clic su “Impostazioni” in basso. Una volta in “Impostazioni” possiamo andare direttamente su “Account” per accedere a un numero ampliato di opzioni in cui troveremo “Eliminati di recente”, proprio tra “Post che ti sono piaciuti” e “Strumenti per i contenuti del marchio”.

Accediamo a quella sezione ” Eliminati di recente” e lì avremo le pubblicazioni che abbiamo eliminato nell’ultimo mese. Ognuno avrà un numero specifico di giorni in cima, un numero che corrisponde al tempo rimanente per essere eliminato definitivamente.