Instagram torna ad aggiornarsi integrando tante funzionalità, alcune delle quali già approdate su Facebook. Un esempio? Watch Together!

Giunta nel mese di settembre su Facebook, Watch Together permette agli utenti di guardare una serie di video in streaming insieme ad amici e parenti tramite le video-chiamate di Messenger e le Stanze. Questa opzione funziona in modo analogo anche su Instagram, dove gli utenti potranno guardare video Reels e IGTV insieme.

Sarà anche possibile commentare il video e aggiungere delle reaction. Per utilizzare Watch Together su Instagram basta avviare una chat video, toccare il pulsante “media” nell’angolo in basso a destra e seleziona il contenuto da guardare.

Altre novità

L’aggiornamento introduce anche i temi con i quali decorare le chat di Instagram! I temi possono essere attivati nelle impostazioni della Chat cliccando sull’apposita voce. Tra questi, anche il tema TinyTAN con dei dolcissimi pupazzetti del gruppo coreano BTS.

Infine, ma non meno importante, anche su Instagram arriva la la modalità a scomparsa: i messaggi inviati con questa modalità attiva scompariranno non appena si abbandonerà la Chat. E, proprio come accade in Snapchat, l’utente riceverà una notifica se la persona con cui sta chattando effettua uno screenshot della conversazione.

Aggiornamenti futuri dovrebbero introdurre altre importanti novità che illustriamo di seguito:

Adesivi selfie: per creare adesivi con un proprio selfie da inviare nelle chat.

Colori chat: per personalizzare le chat con diverse sfumature di colore.

Inoltrare: per condividere facilmente contenuti con un massimo di cinque amici.

Risposte: per rispondere direttamente ad un messaggio specifico.

Effetti di messaggi animati: per aggiungere un tocco visivo al messaggio con effetti di invio animati.

Controlli dei messaggi: per decidere chi può inviarti messaggi e chi no.

L’aggiornamento è attualmente in fase di roll-out per gli utenti degli Stati Uniti e arriverà presto anche in Europa.