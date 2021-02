Di questi periodi WhatsApp non se la sta passando bene principalmente a causa delle notizie diffuse sulla rete che avrebbero ingigantito e colorito le nuove condizioni sulla privacy. Proprio per questo l’app del gruppo Facebook sembra essere diventata molto sensibile e in questi giorni ha letteralmente bloccato migliaia di utenti. Non solo, sembra ce ne siano molti altri a rischio. Ecco le cause che hanno scatenato questa reazione.

WhatsApp ha deciso di bloccare molti utenti, ecco il perché

Sono prossimi alla data stabilita gli aggiornamenti relativi alle alle nuove politiche sulla privacy di WhatsApp. Non solo i nuovi termini di servizio prevedono la condivisione di alcune informazioni personali con Facebook, ma sono diventati anche più severi.

L’app di messaggistica più diffusa al mondo ha perciò bloccato migliaia di utenti. Questo perché quest’ultima sta inasprendo le norme che tutelano la sicurezza. In sostanza WhatsApp si sta muovendo per bloccare chi invia messaggi con contenuti discutibili e inneggianti all’odio oltre a chi diffonde fake news.

Questo periodo caratterizzato dalla diffusione del Covid-19 ha fatto sì che molte notizie false si diffondessero in rete proprio in merito alla pandemia e ai rischi. Inoltre con l’arrivo dei vaccini sono iniziate a girare informazioni sbagliate proprio sulla campagna vaccinale.

WhatsApp non ci sta a questo subdolo gioco e ha deciso di bloccare tutti coloro che si sono adoperati per diffondere fake news proprio su questi temi. Nondimeno ha bloccato anche chi invia spam, malware e le tanto odiate catene di Sant’Antonio.

Il problema è che questa applicazione sta diventando un covo di cybercriminali nonostante con costanza porti avanti una campagna di informazione contro le truffe. Per questo molti utenti stanno abbandonando WhatsApp. Tuttavia la pacchia per questi truffatori è finita. Infatti in calendario c’è il blocco di altrettanti utenti facente parte di questa categoria.

Insomma l’applicazione del gruppo Facebook sta agendo senza pietà stanca forse di tutte le false notizie non solo che vengono diffuse tra le chat in merito al Covid-19, ma anche di quelle sul suo conto.