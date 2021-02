La nota azienda Asus si è distinta in questi ultimi anni per aver presentato i primi smartphone dotati di una flip camera, ovvero gli ultimi ZenFone 6 e ZenFone 7. Oltre a questo, però, sembra che l’azienda abbia in mente per il futuro un nuovo smartphone dalle dimensioni compatte. Questo misterioso dispositivo potrebbe arrivare sul mercato con il nome di ZenFone Mini.

ZenFone Mini: in arrivo il primo smartphone compatto di Asus?

In questi ultimi anni i principali produttori del settore mobile hanno portato sul mercato smartphone dalle dimensioni piuttosto importanti e alle volte esagerate. In questo contesto, quest’anno soltanto Apple ha presentato un vero e proprio device compatto, ovvero l’ultimo iPhone 12 Mini. Come già accennato, però, sembra che molto presto si unirà anche Asus.

Secondo quanto riportato in queste ore sul sito web Digitimes, il produttore taiwanese starebbe progettando l’arrivo sul mercato di un nuovo smartphone dalle dimensioni compatte. Il terminale, noto al momento come ZenFone Mini, dovrebbe essere caratterizzato per l’appunto da un display con dimensioni molto ridotte. Per il momento non ci sono molti dettagli tecnici, ma possiamo immaginare che la diagonale dello schermo si aggirerà tra i 6 e i 5.5 pollici.

Non ci sono molte informazioni neanche per quanto riguarda un ipotetico design. Tuttavia, sembra essere certo che il nuovo smartphone compatto di Asus sarà un top di gamma. Per questo motivo, è facile immaginare che come processore ci sarà l’ultimo SoC di punta di Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 888. Vedremo comunque più in là quali saranno le altre caratteristiche di questo device.