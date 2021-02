Bentornati all’appuntamento settimanale dei giochi gratuiti di Epic Games. Come ogni settimana, i giocatori più appassionati ormai lo sapranno, il noto colosso del gaming famoso per Fortnite, rilascia un gioco in maniera del tutto gratuita a tutti coloro che possiedono un account sul proprio store. Una scelta saggia se il gaming è una parte importante della vostra vita, che vi permetterà di ottenere oltre 50 titoli all’anno in maniera completamente gratuita. Questa settimana è toccato al secondo capitolo della famosa saga di Metro, il cui ultimo titolo Metro Exodus, è uno dei più famosi nel panorama videoludico mondiale. La versione rilasciata è quella di Metro Last Light Redux, la versione aggiornata graficamente e ambientata a Mosca nel 2034.

Metro Last Light Redux gratis per una settimana

Se non avete mai sentito parlare della saga di Metro, allora dovrete assolutamente recuperare. Si tratta di uno dei titoli nel panorama gaming mondiale più giocati e più apprezzati di sempre. La serie prende ispirazione dal romanzo dello scrittore russo Dmitrij Gluchovskij. Ma veniamo alle cose importanti. Per scaricare il gioco in maniera del tutto gratuita e per sempre sul vostro account, dovrete loggarvi con il vostro account Epic sul sito ufficiale oppure sul client disponibile per desktop pc. Se non avete ancora un account, crearlo sarà facilissimo: vi basterà usare la vostra mail ed il gioco è fatto. Una volta creato l’account alla relativa pagina potrete scaricare il titolo in questione in maniera del tutto gratuita invece di spendere 19,99€. Potete trovarlo a questo link.

Continuate a seguirci per non perdervi ulteriori novità e nessuno dei prossimi titoli in sconto sulla piattaforma!