Arrivano i regali di Natale last minute per i clienti di Sky. Gli abbonati che sono fedeli alla causa della pay tv satellitare nel corso di questo periodo natalizio potranno beneficiare di una vasta serie di vantaggi. Anche in questo mese di Dicembre, ci sono delle occasioni da non lasciarsi sfuggire per valorizzare il proprio piano di abbonamento al satellitare.

Sky, i regali di Natale last minute per gli abbonati

I clienti di Sky che hanno perfezionato l’iscrizione al portale Extra, in base alla durata del contratto, potranno accedere a queste tre iniziative.

La promozione forse più vantaggiosa per gli utenti è quella legata al servizio Sky WiFi. I clienti della tv satellitare avranno la possibilità di attivare un contratto di rete Fibra Ottica a costi molto vantaggiosi. Tutti coloro che sono abbonati da almeno un anno riceveranno tre mesi gratis per la componente di telefonia fissa. Ci sono invece ben sei mesi a costo zero per gli abbonati da almeno sei anni.

Allo stesso tempo è da non perdere l’occasione legata a Sky Q. Il decoder di nuova generazione che contempla servizi come il 4K e le app ha ora un prezzo di soli 29 euro per gli abbonati più fedeli. La riduzione rispetto ai costi ufficiali è di ben 70 euro.

Per il Natale, inoltre, risulterà conveniente il pacchetto Intrattenimento Plus che garantisce l’associazione di un piano per Netflix al proprio abbonamento con Sky. Gli abbonati che scelgono il ticket Intrattenimento Plus potranno anche beneficiare del primo mese a costo zero.