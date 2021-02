Ricondividere nelle proprie storie un post presente nel feed di Instagram è ormai uso e costume diffuso, ma nelle ultime ore ad alcuni utenti selezionati in “determinati paesi” questa opzione è stata temporaneamente sospesa.

Infatti, sembrerebbe che la società abbia disabilitato per alcuni questa funzionalità, andando così a impedire loro di poter dare nuova visibilità ad un post passato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram ha momentaneamente disabilitato una funzione

Il motivo legato a tale decisione è spiegato da un banner di notifica comparso sugli schermi dei dispositivi che riporta le seguenti parole: “Abbiamo sentito dalla nostra community che desidera vedere meno post del feed nelle storie. Durante questo test, non sarai in grado di aggiungere un post del feed alla tua storia“.

Ci vorrà del tempo prima di sapere se e quando il social network fotografico implementerà questa novità a livello pubblico, dal momento che, ricordiamo, ci troviamo ancora difronte ad test, tra l’altro circoscritto ad un numero limitato di utenti.

Ufficialmente dunque si tratta solamente di un test rivolto ad una piccola cerchia di persone e sarà necessario ancora del tempo prima di capire se Instagram deciderà effettivamente di privare anche per tutti gli altri utilizzatori di questa possibilità. Sarà necessario attendere i risultati di questi test e verificare successivamente come il colosso americano deciderà di proseguire. Non ci resta che attendere per scoprirlo.