Anche tu senti sempre più spesso parlare dei presets per Instagram? Ti sei mai chiesto cosa intendono tutti quei content creator quando parlano di preset? Bene, questa domanda ha una risposta molto semplice: i presets non sono altro che filtri che hai salvato e che puoi dunque riutilizzare per altre immagini.

Instagram, perché tutti amano i presets?

L’utilizzo dei presets offre diversi vantaggi. Anzitutto, ti permettono di risparmiare molto tempo che altrimenti avresti speso modificando una determinata immagine, essendo un preset, come abbiamo detto, un filtro predefinito. In secondo luogo, i presets ti consentono di creare un’estetica coerente. Potrebbe non sembrare molto importante ma, in realtà, se punti a diventare un influencer o possiedi un’azienda, l’impatto visivo del tuo profilo Instagram potrebbe fare la differenza.

In questo senso, i presets possono aiutare a definire l’identità visiva del tuo marchio. Ad esempio, un aspetto editoriale scuro e moody potrebbe adattarsi a un’azienda di abbigliamento premium, mentre presets luminosi e contrastati potrebbero essere più adatti per un travel blogger. Ecco come potrebbe apparire il feed di un profilo Instagram che utilizza i presets.

Come utilizzare i presets

Se hai trascorso del tempo su Instagram negli ultimi mesi, potresti aver inserzioni pubblicitarie inerenti all’acquisto di alcuni presets. Ciò significa che quella persona ha creato un preset che potrebbe rendere le tue foto meravigliose e te lo sta vendendo, in modo che tu possa ricreare quel particolare layout anche nel tuo profilo. Nello specifico, ti sta vendendo un’immagine in formato DNG che ha tutte le sue modifiche salvate come Preset in modo che quando lo usi su Adobe Lightroom puoi copiare quel Preset e usarlo per modificare le tue foto.

Per utilizzare i presets devi quindi scaricare l’app Adobe Lightroom sul tuo smartphone, aprire l’immagine DNG e copiarne le impostazioni cliccando sull’apposita voce dopo aver cliccato sui tre punti nell’angolo in alto a destra. Dopodiché, ti basta aprire l’immagine che desideri modificare e cliccare sulla voce “Incolla impostazioni”. Quando sei soddisfatto della tua immagine, fai clic sull’icona di salvataggio e salva l’immagine sul rullino fotografico.