Come ben sappiamo, con la pandemia da coronavirus che è ancora pienamente in corso, i cinema sono ancora chiusi. Tuttavia, abbiamo la possibilità di attrezzarsi a casa e trovare degli escamotage per guardare qualche film in alta definizione. Ad esempio, oggi andremo a spiegare come guardare un film sul cellulare come se fossimo al cinema. Parleremo di alcuni passaggi semplici da mettere in atto per rivivere le emozioni che solo in cinema ci riusciva a dare. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Ecco come sentirsi davvero al cinema solo con un cellulare

Avremo bisogno di alcuni strumenti per creare un proiettore a casa nostra, che poi vedremo che si riveleranno molto utili. Quindi, è bene che ci assicuriamo di avere una scatola in cartone abbastanza grande, una lente d’ingrandimento senza manico di un diametro di almeno 10 centimetri, una matita, della colla, un acquerello di colore nero, delle forbici e, ovviamente, avremo bisogno del nostro cellulare.