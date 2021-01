Non sempre capita che le app installiamo sul nostro smartphone soddisfano le nostre attese. Oggi vi consiglieremo cinque delle migliori app per Android da usare su smartphone questo mese. Queste app che citeremo sono gratuite, ma comunque offrono la disponibilità di acquistare versioni PRO (a pagamento) per poter usare le funzioni a pieno.

Android, app da scaricare: eccone 5 per te

1. Wallwrap: Loop Backgrounds & 4K Wallpapers

La prima app di cui parleremo per Android è Wallwrap, la quale fornisce sfondi Ultra HD ed è anche uno strumento semplice per creare sfondi in loop, così da poterli ripetere in automatico giornalmente o su base oraria. L’app è gratuita, ma si può anche passare alla versione a pagamento per rimuovere gli annunci pubblicitari e sbloccare tutti gli strumenti di WallWrap.

2. Colorize – Colora vecchie foto

La seconda app è Colorize, e si concentra principalmente di inserire in automatico i colori su foto di base bianco e nero. Può essere utile per coloro che vogliono scannerizzare vecchie foto e modernizzarle a colori. L’app ha una versione di prova per 3 giorni, poi si passa alla versione PRO per personalizzare qualcosa in più.

3. Heynote – Write notes on your wallpaper

Terza app è Heynote, la quale consente di scrivere delle note rapide oppure frasi di testo direttamente sullo sfondo della schermata e/o schermata di sblocco. È molto utile per ricordarsi le cose senza utilizzare promemoria di nessun tipo. La personalizzazione del testo è buona, e con le opzioni che abbiamo possiamo fare davvero un bel lavoro. L’app è gratis.

4. PhotoRoom Studio Photo Editor

La penultima app di cui vi parliamo è PhotoRoom, un app gratuità che permette di prendere il soggetto il primo piano e rimuovere in automatico lo sfondo, dal quale è possibile sostituire con una foto o un’immagine secondaria selezionata dall’app in base alle varie categorie di scelta. Inoltre, è un app molto intuitiva per creare le foto profili per i nostri social: l’app, di fatto, ritaglia in automatico gli oggetti e le persone nella foto con un solo tocco.

5. Olauncher | Minimal AF

L’ultima app di cui vi parliamo è Olauncher. Questa è molto particolare e minimale e ci consente di usare il telefono solo quando ne abbiamo stretta necessità, trovando app e opzioni in pochissimi passaggi. Infatti, la schermata home è composta da orario, elenco delle app che usiamo di solito, barra di stato, attivazione fotocamera, rubrica. L’app è gratuita, ma nel caso in cui vogliamo di più c’è anche l’app premium per usare gli aggiornamenti dettagliati degli sviluppatori.