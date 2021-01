Android 12: i nuovi temi modificheranno completamente l'aspetto delle app

L’aggiornamento di Android 12 sconvolgerà tutti per via dei cambiamenti che questo comporterà. Tra gli stravolgimenti più evidenti troviamo protagoniste le app e il loro nuovo aspetto. A sostenerlo ci sono i colleghi di 9to5google, i quali hanno citato la documentazione interna riservata e visionata.

Cosa cambierà esattamente negli smartphone “Made by Google” con Android 12? Innanzitutto si potrà selezionare un colore personalizzato che viene applicato per esempio alla tendina delle notifiche, pulsanti, checkbox e slider.

Secondo la fonte però, oltre al colore di accento l’utente dovrebbe essere anche in grado di scegliere quello principale. Per di più il mutamento si vedrà in particolar modo nello sfondo delle notifiche o dei toggle rapidi nella tendina delle notifiche. Il tutto risulterà super coordinato.

Android 12: arriva l’aggiornamento che non vi aspettereste mai

C’è altro da dire che però non vi abbiamo comunicato: la scelta dei colori non sarà del tutto libera, in quanto l’utente dovrà limitarsi a scegliere tra le combinazioni incluse nello smartphone. Dunque nulla di così speciale. Ad ogni modo, il sistema operativo dovrebbe essere in grado di sintetizzarne una automaticamente dallo sfondo. Potrebbe divenire una modalità innovativa in combinazione con i software che cambiano sfondo in base ai tempi scelti (come Muzei o Sfondi Google).

Lo sviluppo di Android 12 non ha nulla ancora di concreto visto e considerato che è ancora nel bel pieno della fase iniziale. Ciò significa che siamo ancora in tempo per assistere al cambiamento. Nel frattempo è ancora tutto da vedere. Le aspettative attendono la nuova versione entro febbraio. Chissà.