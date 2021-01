Il 2021 sarà l’anno degli smartphone pieghevoli, colossi come Samsung nei prossimi mesi sfoggeranno i loro dispositivi migliori alcuni dei quali sono già apparsi in alcuni brevetti e presentati dalle indiscrezioni emerse nel corso delle ultime settimane. Ai dispositivi protagonisti delle notizie più recenti si aggiunge un ulteriore device. Samsung ha infatti brevettato un nuovo smartphone Dual Slide con display retrattile e comparto fotografico identico a quello presente sui nuovi top di gamma Galaxy S21.

Samsung pensa a un nuovo smartphone Dual Slide con display retrattile!

Gli smartphone pieghevoli potrebbero non essere l’unica novità di quest’anno. Sono molti i brevetti trapelati che permettono di notare come tra gli interessi dei principali colossi vi siano anche gli smartphone con display flessibile. Tra le aziende in questione sembra esserci anche Samsung che lavora a uno smartphone Dual Slide con display da 6 pollici in grado di estendersi raggiungendo gli 8 pollici. La parte frontale dovrebbe distinguersi per la presenza di una fotocamera frontale inserita sotto il display insieme al sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, anch’esso posto al di sotto dello schermo. Tra le soluzioni pensate da Samsung vi è l’inserimento di un display anche sul retro del dispositivo ma le informazioni appaiono confuse. Più concreta è la possibilità che la parte posteriore dello smartphone ospiti un modulo fotografico uguale a quello presente sul Galaxy S21.

Allo smartphone brevettato da Samsung non è stato ancora attribuito alcun nome e scarseggiano le notizie in merito alla sua effettiva realizzazione. Nonostante ciò non sarebbe impossibile assistere alla presentazione di un nuovo dispositivo simile a quanto mostrato dal documento in questione.