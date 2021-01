Samsung è al lavoro per rilasciare One UI 3 anche nelle sue precedenti serie di smartphone. Di recente, la societá ha rilasciato l’update per la serie Galaxy S10. Tuttavia, il team di sviluppo ha riscontrato alcuni problemi con la fotocamera legato al firmware basato su Android 11.

Per questo motivo, l’aggiornamento é stato temporaneamente ritirato. Questi problemi riscontrati nel nuovo firmware sono dovute a vecchi bug del passato. Ora, Samsung sta distribuendo di nuovo l’aggiornamento gradualmente.

Android 11 é ora disponibile per Galaxy S10

Il nuovo firmware è in fase di rilascio come versione G975FXXU9EUA4. Sembra che i clienti svizzeri e statunitensi su Verizon siano tra i primi a riceverlo. Se desideri eseguire l’aggiornamento alla nuova build di Android 11 al più presto, puoi provare a utilizzare l’app per PC Smart Switch di Samsung. Non c’è alcuna garanzia che funzioni, ma se sei impaziente di ottenere Android 11 con una fotocamera funzionale e senza problemi termici, vale la pena provare.

L’aggiornamento originale di Android 11 é stato distribuito su Galaxy S10e e S10 5G inizialmente in Svizzera e, poco dopo, in India, con un peso di circa 1,8 GB e con la patch di sicurezza di gennaio. Con i bug ora risolti, è probabile che sia solo una questione di tempo prima di vedere un lancio più ampio a livello internazionale.

Finora, Samsung ha fatto un buon lavoro implementando One UI 3.0 sui suoi dispositivi. Il problema in questione non si era mai presentato prima di ora per gli update legati ad Android 11. Con il firmware aggiornato di nuovo in circolazione, la societá sta ancora battendo la maggior parte dei concorrenti sul tempo. Infatti, sono ancora poche le societá che hanno distribuito il nuovo Android 11 ai loro device. Samsung é stata una delle prime.